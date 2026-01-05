アメリカによるベネズエラでの軍事作戦について、高市首相は「情勢安定化に向けた努力を進める」と述べ、直接的な評価を避けました。高市首相「従来から、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してまいりました。日本政府はこうした一貫したわが国の立場に基づいてG7や地域諸国を含む関係国と緊密に連携しながら、引き続き情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」高市首相は「邦人の安全確保を最優先