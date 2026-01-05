お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。思わず一言漏らして、共演者を笑わせた。この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名や藤崎マーケット・トキらが参加した。そこで「囲碁将棋」の根建太一に対して、マネジャーから「大人としての自覚を持って」と普段のだらしなさを指摘された。すると相方の文