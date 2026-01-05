年頭記者会見をする連合の芳野友子会長＝5日午後、東京都荒川区連合の芳野友子会長は5日、東京都内で年頭記者会見を開き、2026年春闘について「賃上げ努力を定着させる正念場」と位置付け、意気込みを述べた。大手と中小や正規・非正規の間の格差是正を課題に挙げた。連合の傘下労働組合は25年春闘で平均5.25％の賃上げを達成。一方、中小労組は4.65％にとどまった。物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金はマイナスが続く。