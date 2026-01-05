日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーが５日、仕事始めを迎えて取材に応じ、今季で最後となるセ・リーグの９人野球について「いろんな話題を提供できるんじゃないかな」と期待を込めた。セ・リーグは昨年８月に開催したリーグ理事会で、アマ野球界のＤＨ制導入などの潮流に対応する形で２０２７年シーズンからの指名打者制（ＤＨ制）採用を正式に決定した。「高校野球も大学も含めて全部ＤＨ制を採用しますから、