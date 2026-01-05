23年WBC優勝監督の栗山英樹氏が4日深夜放送のテレビ朝日「プロ野球史上最強ってナンだ!?」（後11・55）に出演。セ・リーグ史上最強チームに03年阪神を指名した。同番組は12球団を代表する“野球大好き芸能人"が「●年のうちのチームが史上最強!」と熱烈プレゼン。球界からは栗山氏、元ヤクルト監督・真中満氏、昨季限りで現役引退した中田翔氏らがスタジオ出演した。セ球団好きの芸能人が挙げたのが93年ヤクルト、03年阪神、