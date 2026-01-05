Ｃ大阪に完全移籍する横浜ＦＣの桜川（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは５日、ＦＷ桜川ソロモン（２４）がＣ大阪に完全移籍すると発表した。クラブを通じ「移籍を決めたからにはしっかりと成長した姿をみなさんに見せられるように頑張る」などとコメントした。千葉の育成組織出身で２０２０年にトップ昇格。岡山でもプレーした。２４年に横浜ＦＣに加入し、Ｊ１昇格に貢献。昨季は３５試合に出場して４得点だった。