【ココイチ創業祭×ウルトラマン】 1月5日 公開 カレーハウスCoCo壱番屋は、1月5日に「ココイチ創業祭」と「ウルトラマン」シリーズがコラボすると発表した。1月17日から実施するという。 公式Xアカウントで公開した画像では、「ウルトラマン」に加え「ウルトラセブン」、「ウルトラマンティガ」とおぼしきシルエットが描かれている。右端のシルエットはかなり不明瞭だが、最新作