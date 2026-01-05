SNS型の投資詐欺で使われた預金口座を譲り渡したとして、岐阜市の公務員の男が逮捕されました。警察によりますと、岐阜市内の公立病院に勤務する篠田健太郎容疑者(48)は去年8月、自分名義の預金口座のキャッシュカード1枚とその暗証番号を書いたメモを何者かに郵送し、有償で譲り渡した疑いがもたれています。岐阜県外で被害のあったSNS型の投資詐欺で、篠田容疑者の口座が使われていたことが捜査の過程で判明し、複数