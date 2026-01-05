元TOKIOの城島茂（55歳）が1月5日、「STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました」と報告。株式会社城島ファームの設立を発表した。城島ファームの公式X（Twitter）に投稿された「ご報告」では、「日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました。あわせて、株式会社城島ファームを設立い