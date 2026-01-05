歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、家族とともに2500キロのキャンピングカー旅行をしたことを報告した。車内を満喫する子どもたちの姿に反響が寄せられている。【映像】キャンピングカーで北海道旅行した様子2015年に沙織さんと結婚し、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんと、2人の男の子を育てる獅童。これまでにも、巨大なキャンピングカーで子どもたちと北海道旅行をしたことや、車内で夏幹くんと添い寝する姿などを披露してきた