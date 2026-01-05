【北京共同】中国の王毅外相は4日、パキスタンのダール外相と北京で会談し、ベネズエラ情勢を巡り「いかなる国も世界の警察官の役割を果たすことはできない。世界の裁判官を名乗ることにも賛成しない」と述べた。中国外務省が発表した。中国はベネズエラを攻撃したトランプ米政権を非難し、マドゥロ大統領の即時解放を求めている。中国の習近平国家主席は5日、アイルランドのマーティン首相と北京で会談し「一方的ないじめ行為