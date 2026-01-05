ドーピング違反により昨年2月24日の伊東を最後にレースから遠ざかっていた野口諭実可（33＝大分・102期）が、6日開幕の久留米ナイターで実戦復帰する。野口は昨年2月に行われたドーピング検査で禁止薬物の代謝物が検出。4月から3カ月間の斡旋停止、7月から半年間の出場自粛となっていた。5日、久留米競輪場に到着すると「ファンの皆さん、選手や関係者の皆さんに多大な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。また一から