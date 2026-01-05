演歌歌手の藤あや子が3日に自身のアメブロを更新。孫とイタリアンレストランでディナーを楽しんだことを報告した。【映像】藤あや子、坂本冬美らとクリスマスパーティーを満喫この日、藤は「東京に帰って来てあっちゃんとディナー」と切り出し、孫のリクエストでイタリアンレストランへ足を運んだことを報告。訪れた店について「お店に入って思い出したけど4年前の誕生日に来店してました」と明かし「最高に美味しかったです」