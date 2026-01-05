歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。NHK紅白歌合戦に出演しない理由を明かした。「今年はちょっとあれですね。NHKに対しては、強く文句を言いたいなとも思いますね。何と言ってもこっちはお前、受信料ずっと払ってる身ですからね。やっぱり言いたいことは、言っておいた方がいいんじゃないかなと思って」と前置きした上で、出演アーティストの歌唱曲が本来の長さより短いことに