フリーアナウンサー丸岡いずみ（54）が5日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。米国によるベネズエラ攻撃をめぐり、世界の反応に不安を示した。米国は3日、ベネズエラに大規模な軍事攻撃を行い、マドゥロ大統領夫妻を拘束。トランプ政権はこれまでベネズエラが米国への麻薬密輸に関与しているとして軍事的圧力を強めてきており、今回の軍事作戦も正当化している。丸岡は「私は不安だなと思うの