「絶対ここ、廃墟だろと思ったんです」【写真】鉄格子に貼り紙「お電話下さいませ」そう語るのは、純喫茶巡りが趣味だというXユーザー。石川県金沢市の街中で見つけたのは、鉄格子に阻まれ、外からは営業している気配がまったく感じられない一軒の喫茶店だった。だが鉄格子には、ひとことだけ書かれた貼り紙があった。「ここに電話を」半信半疑で電話をかけると、思いがけず「どうぞ中へ」の声。こうして足を踏み入れたのが、金沢