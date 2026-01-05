駅のホームに並ぶ自動販売機は、日常の中でもっとも油断している場所のひとつです。先日、いつものように飲み物を選ぼうとしたところ、ダイドーの自販機に並んでいたのは「バスクチーズケーキ」という、どう見てもスイーツの名前をした“ドリンク”でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ゼリー飲料やプリン風の飲み物は珍しくなくなりましたが、チーズケーキ、それもバスクチーズケーキとなると話は別です