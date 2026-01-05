貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で2日、第4回「農村サッカースーパーリーグ（村超）」が開幕した。普段は畑仕事や街中で販売などに従事する選手らで構成される137チームが参加し、「村のテイスト」を特色としたサッカー・文化の祭典を盛り上げた。「村超」の参加チームは第1回の20チームから、今回は137チームにまで拡大しており、参加する選手がどんどん増えている。中国新聞網が伝えた。「村超」の指導に携わって今年で4