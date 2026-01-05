現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。次回『豊臣兄弟！』居残りを命じられた藤吉郎の前にあらわれたのは…1月4日に放送された第一回「二匹の猿」では藤吉郎こと、のちの秀吉が使える主君・織田信長と共に、歴史に名を残す重臣が次々と登場しました。なかでも山口馬木也さん演じる＜柴田勝家＞の姿を見て驚愕する視聴者が続出したようで…。＊以下第一回のネタバレを含みます。＜第一回のあらす