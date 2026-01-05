いよいよ2026年から施行される「自転車」に対する「罰則」とは自転車の運転マナーとルール遵守がこれまで以上に強く求められる時代になっています。2024年11月から「ながらスマホ」や酒気帯び運転に対する罰則が強化されたほか、いよいよ2026年4月には反則金制度も始まります。【画像】覚えておこう！これが「自転車の基本的な通行ルール」です！ 画像で見る（17枚）2024年11月1日に施行された改正道路交通法では、自転車等