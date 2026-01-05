◆全国高校ラグビー大会準決勝東福岡19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）京都成章バックス陣の展開力を、2大会ぶりの決勝を目指した東福岡が止められない。次々と繰り出されるサインプレーに翻弄（ほんろう）された。7点をリードされて入った後半、立て続けに4トライを決められて、一時は33点差にまで広げられた。「（京都成章の）10番の岡元（聡志）くんがメチャメチャうまくて、どうしようもないかなという感じでし