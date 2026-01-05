ソフトバンクのドラフト4位、相良雅斗投手（22）＝岐阜協立大＝が5日、福岡県筑後市のファーム施設にある「若鷹寮」に入寮した。「やってやろうという気持ちが強い」。相良は口元を引き締めた。最速152キロの真っすぐを軸に多彩な変化球を操る右腕。昨年11月末に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、リハビリからのスタートになる。「この1年やるべきことをやって、2027年につなげていきた