大分県警豊後高田署は5日、豊後高田市御玉付近の駐車場で2025年12月29日午後1時半ごろ、女子生徒が座っていたところ白色の車に乗った男から「一緒に話さない？」「一緒に車乗らない？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代で身長160くらいのやせ形。黒色短髪、丸眼鏡、長袖長ズボン着用。