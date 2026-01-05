柏レイソルは１月５日、2026年のトップチーム体制と選手の背番号を発表した。昨シーズンにリカルド・ロドリゲス監督を招聘し、リーグ戦は２位でフィニッシュした柏。今年２月から６月にかけて開催されるJ１百年構想リーグを前に、着々と戦力を強化。浦和レッズから大久保智明、ヴィッセル神戸から汰木康也、川崎フロンターレから山内日向汰を獲得し、大卒ルーキーは３人だ。 注目のニューカマーの背番号は、大久保が「1