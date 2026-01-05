2025年、静岡市葵区にあるプライベートサウナで複数の女性の裸を盗撮した疑いで、元従業員の男が2026年1月5日に逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県藤枝市平島に住む無職の男（35）です。警察によりますと、男は静岡市葵区にあるプライベートサウナで、2024年5月22日に県中部に住む30代女性を、2025年9月3日に県中部に住む30代と20代の性的な姿を盗撮した疑いが持たれています。 犯行現