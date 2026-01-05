東京市場まとめ 1.概況 日経平均は670円高の51,010円で反発して寄付きました。2日の米国市場ではダウ平均やS＆P500株価指数が上昇し、その流れを引き継いだ日本市場は買いが優勢でのスタートとなりました。順調に上げ幅を拡大し、中ごろからは51,600円から51,800円近辺でのレンジで推移した日経平均は1,419円高の51,759円で前引けとなりました。後場も堅調で、上昇基調が続きました。徐々に上げ幅を拡大すると15時近くなる