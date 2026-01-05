高市早苗首相は5日の記者会見で、米国によるベネズエラ攻撃やマドゥロ大統領の拘束について論評を避けた。「ベネズエラにおける民主主義の回復と情勢の安定化に向けた外交努力を進める」と述べるにとどめた。日本が従来、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきたと説明した上で「こうした一貫した立場に基づいて、先進7カ国（G7）や地域諸国を含む関係国と緊密に連携する」と語った。ベネズエラ攻撃