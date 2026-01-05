ボートレース江戸川の「第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分！」予選最終日の4日目が、5日に行われた。7Rで石渡鉄兵（東京）が、3コースから狙い澄ました捲り差しで突き抜け、予選を3連勝締め。得点率トップで準優勝戦12Rの1号艇を獲得した。「今日は暖かくて合っていなかった」としながらも「江戸川について知っていることは他の若い選手より多いと思うからね」と貫禄の笑顔を見せた“江戸川鉄兵”。昨年12月に51歳