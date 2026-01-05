名古屋市の広沢一郎市長は5日の記者会見で、名古屋市立大（同市瑞穂区）に、中高6年間の課程を一貫して学ぶ「中等教育学校」を設置する方針を明らかにした。実現すれば公立大としては全国初といい、2029年度の開校を目指す。広沢氏は「単なる学力競争にならない工夫が必要だ。受験がない中、のびのびと教育を受けて将来の選択肢を見つめてほしい」と述べた。名古屋市によると、設置場所の候補として瑞穂区の滝子キャンパスが