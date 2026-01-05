「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は大関、横綱との申し合いを回避。小結王鵬、平幕の平戸海と１１番相撲を取った。休場明けからの場所初日へ、調整の遅れを露呈した。平戸海に５勝１敗、王鵬に３勝２敗で終わった稽古。立ち合いで右を差して一歩出れば一気に前に出るが、立ち合いで下がると