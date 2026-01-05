俳優の竹内涼真が５日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた同局の連続ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔｔｒｕｔｈ〜」（１３日スタート、火曜・後９時）の制作会見に出席した。江戸川乱歩賞を受賞した小説家・横関大氏の「再会」が原作。竹内演じる刑事が、殺人事件の容疑者になった初恋の人（井上真央）や友人たちと向き合う物語だ。竹内は着物姿で登場。ヒロイン役の井上から「いつも中心になっておしゃべりしているイメージ