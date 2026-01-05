１月５日の中山１１Ｒ・サンライズＳ（４歳上３勝クラス、芝１２００メートル＝１４頭立て）は６番人気のウインアイオライト（牝６歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父スクリーンヒーロー）が中団から差し切って馬連万馬券を演出した。勝ち時計は１分８秒２（良）。道中は７番手でリズムよく運びながら脚をため、手応え十分で迎えた直線は外から伸びて逃げた２着馬を首差とらえた。初の１２００メートルで結果を出し、丹内祐次騎手は「