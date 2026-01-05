【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの辻希美が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の手作りチャームを公開し、話題を呼んでいる。【写真】5児のママタレ「想像以上のクオリティ」大量の手作りチャーム並んだショット◆辻希美、大量の手作りチャームを公開辻は「明日のイベントとあるゲームの景品は全て手作りで頑張ってます」とつづり、イベント準備の様子を報告。顔をモチーフにしたフェルト製の可愛らしいチャー