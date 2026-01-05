【モデルプレス＝2026/01/05】女優の齊藤なぎさが1月4日、自身のTikTokを更新。前髪を分けた姿で撮影した動画を公開し、話題となっている。【写真】22歳元イコラブ「大人っぽい」別人級ヘアにファン衝撃◆齊藤なぎさ、前髪なし姿で雰囲気一変齊藤は「実家で撮ったtiktok！」と動画を投稿。ナチュラルなメイクと、今までの前髪ありから一変して前髪を分けた上品なヘアスタイルで音楽に合わせてダンスをする姿を公開している。◆齊藤