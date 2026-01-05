【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの辻希美が1月4日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】5児のママタレ「最強遺伝子」美人長女に似てきた0歳次女◆辻希美、夢空ちゃんの姿を公開辻は「日に日に希空の赤ちゃんの頃に似て来た」「デジャブみたい」と夢空ちゃんが長女・希空（のあ）に似てきたとつづり、夢空ちゃんの写真を3枚投稿。うつ伏せ姿でカメラに目線を