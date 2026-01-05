日本一の金の産出量を誇る伊佐市の菱刈鉱山で、きょう5日、新年最初となる金鉱石の運び出し作業が行われました。 鹿児島県伊佐市の住友金属鉱山・菱刈鉱山は、1985年から採掘がはじまり、年間およそ3.5トンの金を産出しています。金鉱石1トンあたりの金の含有量は、世界平均が3から5グラムに対し、菱刈鉱山は平均20グラムと世界トップクラスとされています。 仕事始めの5日、地中から掘り出された金鉱石が坑道から運び出され、金