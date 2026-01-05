県庁でもきょう5日が仕事始めです。塩田知事は今年、農林水産物の輸出先の多角化や、人口減少対策に力を入れる考えを強調しました。 仕事始めの5日、県庁では業務効率化のため、知事の年頭挨拶をオンライン配信しました。 （塩田知事）「一緒によりよい政策をつくり上げていきたいと考えている、引き続き県庁一丸となって県政の推進に取り組んでいきましょう」 農林水産物の輸出額が4年連続で過去最高を更新した中、塩田知事は