年末年始の出費がひと段落したら、お財布にもひと休みを。『豚肉ときのこのオイスター煮』は、手頃な材料で作れる頼もしい一皿。オイスターソースのコクに、きのこのうまみがじんわり。煮汁ごと、ご飯にかけても絶品です！『豚肉ときのこのオイスター煮』のレシピ材料（2人分）豚ロース薄切り肉……150g えのきだけ……大1袋（約150g） 生しいたけ……4個（約80g） 〈A〉 水……1と1/2カップ オイスターソース……大さじ2 ご