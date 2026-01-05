鹿児島市の魚類市場で5日あさ、初競りがありました。高値は12万円を超えるキハダマグロでした。 鹿児島市の中央卸売市場・魚類市場では、下鶴市長の鐘の合図で初競りが始まりました。 県内で水揚げされた旬のブリやアラ、天然のカンパチなどが並び、次々と競り落とされました。 きょう5日高値をつけたのは、鹿児島港で水揚げされた35キロのキハダマグロ。落札額は、12万3900円でした。 (高値で落札 丸徳水産 種子田修社長)「入