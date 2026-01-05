両備グループの新年拝賀式岡山・北区 多くの企業も5日が仕事始めです。岡山市の両備グループでは小嶋光信CEOが思いやりを持った上でAIを活用することを社員に求めました。 （両備グループ／小嶋光信 CEO）「すぐやることなんです。何か迷ったらすぐにチャットGPTでもジェミニでもいいですから聞いてみる。そして、すぐに行動を起こすということが大事なこと」 会場に集まった約300人の社員は、