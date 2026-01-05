岡山市／大森雅夫 市長 最大で9連休となった年末年始の休みが明け、多くの人は5日が仕事始めです。岡山市役所で仕事始め式が開かれました。 岡山市の大森雅夫市長が市の幹部職員約90人を前に新年の抱負を語りました。 （岡山市／大森雅夫 市長）「馬というのは後ろには行けない。前しか進めない。その午年にちなんでみんなで市民のために前に向いていこう」 2026年5月に岡山市の新しい庁舎が完成します。また