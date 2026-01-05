天満屋岡山店で「七草がゆ」の無料サービス 七草がゆを食べて健康を願う1月7日の人日(じんじつ)の節句を前に、岡山市のデパートで5日、「七草がゆ」が振る舞われました。 岡山市北区表町の天満屋岡山店は毎年この時期、来店者に「七草がゆ」を無料で振る舞っています。 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ。新しい年のはじめに春の七草をおかゆに仕立てて食べる「七草