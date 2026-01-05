５日の東京株式市場は主力株を中心にリスクオンの地合いとなった。日経平均は一時１７００円近い上昇をみせ５万２０００円台に乗せる場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１４９３円３２銭高の５万１８３２円８０銭と３日ぶり急反騰。プライム市場の売買高概算は２２億２５５６万株、売買代金概算は５兆７８２４億円。値上がり銘柄数は９９４、対して値下がり銘柄数は５６４、変わらずは４６銘柄だった。