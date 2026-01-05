【新華社北京1月5日】中国国際貿易促進委員会と韓国大韓商工会議所が共催する中国−韓国ビジネスフォーラムが5日、北京で開かれた。国賓として訪中している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が開幕式に出席した。中韓両国の政府職員やビジネス関係者、専門家・学者ら400人余りがフォーラムに参加した。