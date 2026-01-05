乃木坂46の池田瑛紗（23）が5日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「完全防寒でお散歩。まるちゃんと」と愛犬との2ショットを投稿。さらに頭でマフラーを巻いた“完全防備”の散歩ショットも公開した。ファンからは「ほっこり」「綺麗すぎて思わず声が漏れた」「まるで芸術作品みたい」などの声が上がった。