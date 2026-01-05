去年も“暑い”1年でした。2025年の日本の平均気温は過去3番目の高さとなりました。気象庁によりますと、2025年の日本の平均気温は、平年と比べプラス1.23℃と、1位だった24年、2位の23年に次いで、統計開始以降3番目に高い値となりました。地点別にみると、全国21地点で統計史上1位（タイ含む）の値となったということです。高温の原因としては、地球温暖化に加え、▼夏から秋の前半にかけて、寒気と暖気の境目である偏西風が平年