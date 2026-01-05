カンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送のドラマ「夫に間違いありません」（5日午後10時スタート）の制作発表が5日、都内で行われ、主演の松下奈緒（40）、桜井ユキ（38）、宮沢氷魚（31）、安田顕（52）が登壇した。同作は、松下演じる主人公が、夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った1年後に死んだはずの夫（安田）が帰ってくるところから始まる。人の心の醜さや美しさがちりばめられたサスペンス作品で、子供たちの生活と幸せ