1月5日、B1東地区の千葉ジェッツは試合情報を更新。1月25日にLaLa arena TOKYO－BAYで行われる琉球ゴールデンキングス戦に、アーティストのナオト・インティライミがゲスト出演することを発表した。 同氏は、世界91カ国以上を一人で渡り歩き、各地でLIVEを行い、世界の音楽と文化を体感。2010年にメジャーデビュー、その後紅白歌合戦に初出場し、2度のドーム公演を成功させた。2019年