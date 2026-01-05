コックスがこの日の取引終了後、１２月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比８．１％減と４カ月連続で前年実績を下回った。 前年に対して休日が１日少なかった影響がマイナス４．２ポイント程度あったほか、気温が高めに推移したことで、アウターをはじめとする防寒商品の販売が伸び悩んだ。セールがより本格化する年末にかけては回復基調となったものの、月前半の落ち込みを取り返すには至