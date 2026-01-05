Ａｒｅｎｔがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を２０万２０００株（自己株式を除く発行済み株数の３．００％）、または７億円としており、取得期間は１月６日から来年１月５日まで。株価水準や財務状況、株主還元などを総合的に勘案して実施する。 出所：MINKABU PRESS